Ricordati di stare bene, al Comune di Anzio il premio “Silver engagement”

La consigliera De Lucia: “Un riconoscimento che ci stimola a fare sempre meglio”

Il Comune di Anzio ha vinto il “Premio Silver Engagement” della campagna “Ricordati di stare bene” organizzata da HappyAgeing – Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo, in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Federfarma. Insieme ad Anzio premiati il Comune di Siena e l’ Azienda Tutela della Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale n.4

Il riconoscimento è stato consegnato oggi da Claudia Giovannini, responsabile Area salute, pari opportunità, politiche attive del lavoro e conferenze di Anci, durante una cerimonia che si è svolta proprio nella sede Anci, a Roma. A ritirare il premio Serena De Lucia, presidente della commissione servizi sociali del Comune di Anzio.

La motivazione è stata: “Il premio riconosce al Comune di Anzio un impegno costante e coerente nella promozione dell’aderenza terapeutica e della corretta assunzione delle terapie. Grazie alla diffusione di materiali informativi, al coinvolgimento dei medici di famiglia e al dialogo continuo con la popolazione over 65, la campagna ha raggiunto i cittadini in modo concreto e vicino alla quotidianità. L’uso di linguaggi e strumenti comunicativi diversi, istituzionali e più creativi, ha inoltre favorito una maggiore comprensione e attenzione al tema, soprattutto tra gli anziani”.

“Sono onorata di avere ricevuto questo riconoscimento che condivido con l’intera amministrazione – ha detto la De Lucia – quella del nostro Comune non è stata un’adesione di facciata, in questi mesi abbiamo divulgato la campagna in diverse modalità e ottenere un premio per questo ci stimola a fare ancora meglio, in un settore delicato come quello delle politiche sociali”.

“Ringrazio tutti coloro che si sono prestati a fare da testimonial per la campagna o l’hanno semplicemente veicolata – aggiunge l’assessore ai servizi sociali, Rita Pollastrini, impossibilitata a intervenire all’evento – dai medici di famiglia agli anziani protagonisti di un filmato genuino, dagli uffici della Asl ai nostri dipendenti. L’aderenza alle terapie è fondamentale e siamo soddisfatti di aver dato il nostro piccolo contributo oltre ad aver ricevuto il premio”.

Dopo aver aderito alla campagna “Ricordati di stare bene” il Comune di Anzio ha veicolato il materiale sui propri canali social e sul sito internet dell’ente.

Sui canali social, in particolare, ci sono state diverse azioni di “repost” utilizzando messaggi diversi forniti da HappyAgeing

– Il materiale è stato affisso all’interno delle sedi municipali (Villa Sarsina, piazza Cesare Battisti, Villa Adele) e con l’occasione è stato diffuso un video nel quale anche il sindaco partecipava alla campagna promozionale

– L’assessore ai servizi sociali ha incontrato i medici di famiglia del distretto socio-sanitario nel corso di un incontro organizzato dalla Asl, spiegando l’importanza della campagna

– Lo stesso materiale è stato consegnato al servizio di medicina generale della Asl che lo ha distribuito ai medici di famiglia, per l’affissione presso gli studi

– L’assessore ai servizi sociali ha incontrato il presidente del centro anziani “Zodiaco” e consegnato il materiale della campagna, affiggendolo all’interno dello stesso centro e distribuendo gli opuscoli

– È stato realizzato e diffuso attraverso i social del Comune un video con degli anziani protagonisti, uno dei quali usa il doppio senso “lo faccio tutte le sere”, viene deriso dagli altri, ma poi spiega “che avete capito? Prendo la pasticca tutte le sere”.