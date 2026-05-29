Concerto per la Pace all’IC Anzio V “Mano nella mano contro ogni guerra”

All’Istituto Comprensivo Anzio V il 26 maggio, l’aula magna si è trasformata in un luogo sospeso, dove la musica ha parlato più forte di qualsiasi discorso. Il concerto per la pace “Mano nella mano contro ogni guerra”, presentato dall’alunno Benedetto Ismael della classe 3E, ha riunito voci, emozioni e memoria collettiva in un abbraccio che ha coinvolto studenti, docenti e famiglie.

A guidare il coro della scuola “Note Disciplinari” , sono stati i docenti di musica Cristiana Antonelli e Daniele Querini. L’evento si è svolto in collaborazione con l’associazione “Angelita” di Anzio e con la partecipazione del maestro Cesare Carotenuto.

Gli alunni hanno interpretato brani che parlano di guerra, solidarietà e fratellanza, trasformando ogni nota in un messaggio potente.

Le loro voci hanno attraversato epoche e confini: da “Generale” di De Gregori, canto amaro e lucido contro l’assurdità dei conflitti, a “Ho imparato a sognare” di Fiorella Mannoia, un inno alla resilienza e alla possibilità di rinascere.

Il pubblico ha ascoltato in un silenzio carico di emozione ” Imagine” di John Lennon, che gli studenti hanno cantato con una delicatezza sorprendente, quasi a voler proteggere quel sogno fragile di un mondo senza barriere.

E poi” Heal the World” di Michael Jackson, che ha riempito la sala di un’energia luminosa, come se davvero fosse possibile “guarire il mondo” partendo da una scuola, da un coro, da un gruppo di ragazzi che credono ancora nella pace.

Uno dei momenti più intensi è stato l’intervento del maestro Cesare Carotenuto, che ha interpretato il suo brano “Scacc ‘o Rre”, scritto e musicato da lui.

Il pezzo racconta un tragico episodio della Seconda guerra mondiale, e la sua voce, unita alla forza del testo, ha attraversato la sala come un’onda: un richiamo alla memoria, alla responsabilità, alla necessità di non dimenticare mai.

A intervallare i brani, le letture delle classi 2E,1D e 1B della scuola secondaria.

I ragazzi hanno portato sul palco testi e poesie: parole semplici, dirette, ma proprio per questo potentissime.

Hanno parlato di paura e di speranza, di bambini che scappano dalle bombe, di mani che si cercano, di ponti che uniscono invece di muri che dividono.

L’evento si è concluso con l’interpretazione vibrante e potente dell’alunno Manuel Del Gaudio della 3F che ha recitato il celebre discorso all’umanità di Charlie Chaplin, tratto dal film “Il grande dittatore “.

Il concerto si è concluso con un lungo applauso, non solo per la bravura degli studenti, ma per il messaggio che hanno saputo portare: la pace non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano, un gesto, una scelta.

E quando a ricordarcelo sono i ragazzi, con la loro autenticità e la loro voce limpida, il messaggio arriva più forte, più vero, più necessario.

La Dirigente scolastica Angela Rosato ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto da studenti e docenti, riconoscendo nel concerto un momento significativo di crescita civile.

L’Istituto Comprensivo Anzio V ha dimostrato ancora una volta che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una comunità viva, capace di educare al sentimento, alla memoria, alla responsabilità civile.

Un luogo dove la musica diventa ponte, cura, promessa.