Anzio, “Sagra dei Ciciotti di Falasche”: registrazione del marchio da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy

“Sagra dei Ciciotti di Falasche”: arriva via PEC l’attestato di registrazione del marchio

​L’Associazione Culturale Falascana ODV celebra l’arrivo del documento ufficiale rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si completa così l’iter di tutela per la storica manifestazione.

​ANZIO – Un passaggio formale tanto atteso quanto fondamentale per la tutela della storia locale. Nelle scorse ore, l’Associazione Culturale Falascana ODV ha ricevuto ufficialmente tramite PEC l’attestato di registrazione del marchio della “Sagra dei Ciciotti di Falasche”.

​Il prestigioso riconoscimento è stato rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la Proprietà Industriale (UIBM), a seguito della data di presentazione

del 5 gennaio 2026. Il documento ufficiale, firmato dal dirigente Alfonso Piantedosi e identificato dal numero di registrazione 302026000000436, attesta la titolarità al 100% in capo all’Associazione Culturale Falascana ODV.

​«Siamo davvero orgogliosi di questo traguardo che ripaga anni di impegno, passione e dedizione da parte di tutti i nostri soci e volontari», dichiara il Presidente dell’Associazione Culturale Falascana ODV. «L’ottenimento di questo certificato riconosce formalmente il nome e l’identità della nostra festa, proteggendoli da qualsiasi abuso e garantendone l’importanza per il domani della nostra collettività».

​Un traguardo che arriva in concomitanza con la venticinquesima edizione della sagra, consolidando ulteriormente un appuntamento irrinunciabile per la promozione della cultura e della gastronomia del territorio.