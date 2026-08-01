RINGRAZIAMENTO ALLA QUARTA LETTERA DELL’1 AGOSTO 2026
Oggetto: Ringraziamento pubblico alla redazione di In Libera Uscita .
Cara Redazione, Ci teniamo a ringraziarvi
pubblicamente per la vostra straordinaria coerenza. Avete ospitato per ben quattro volte le nostre lettere sul mancato servizio totale della navetta Nettuno – Cioccati.
Il vostro supporto dimostra il valore fondamentale del giornalismo indipendente in una democrazia: uno
strumento essenziale per dare voce a chi non ne ha e per monitorare l’operato delle istituzioni. In un panorama in cui spesso le periferie sono dimenticate, la vostra libertà d’informazione ci permette di continuare a chiedere con
forza il rispetto dei nostri diritti.
Aspettiamo la visita sul posto di un vostro giornalista per mostrarvi di persona i disagi quotidiani che viviamo.
Un ringraziamento di cuore
Alba Inés Santillán
Domenico Eufemi