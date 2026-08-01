HomeAttualitànotizie dai ComuniDa oggi il servizio di bus navetta gratuito Nettuno-Anzio per l'estate
notizie dai Comuni

Da oggi il servizio di bus navetta gratuito Nettuno-Anzio per l’estate

Redazione
By Redazione
0
0

L’Amministrazione comunale di Nettuno ha approvato, di concerto con il Comune di Anzio, il servizio di bus navetta per residenti e turisti, a partire dal primo e fino al 31 agosto, per collegare le due città in punto di interesse come spiagge e piazze.

L’obiettivo è contribuire al decongestionamento del traffico legato all’intensa presenza turistica nella stagione estiva. Il servizio, che andrà avanti fino alle 23, è gratuito. “Vogliamo essere vicini a famiglie e giovani che vogliono muoversi liberamente tra le nostre città senza dover prendere la macchina” ha detto il sindaco Nicola Burrini che in questa stagione estiva ha avviato una serie di servizi gratuiti a sostegno di giovani e fragili.

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

____________________________________________________

Inliberauscita il quodidiano che puoi leggere senza pubblicità invasiva

Redazione redazione@inliberauscita.it

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
Anzio, Continuano i controlli della polizia locale sui rifiuti: primi mezzi sequestrati  e installazione della videosorveglianza ambientale
Articolo successivo
Maxi Operazioni dei Carabinieri sul litorale tra Anzio, Lavinio e Ardea: tre arresti, tre tenunce e sequestrati oltre 2 kg e mezzo di droga e 13 fucili
Redazione
Redazionehttp://www.inliberauscita.it
Periodico telematico di informazione fondato il 16 giugno 2011 Registrazione presso il tribunale ordinario di Velletri n°12/2011

Ultime Notizie

Carica altri