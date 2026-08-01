Da oggi il servizio di bus navetta gratuito Nettuno-Anzio per l’estate

L’Amministrazione comunale di Nettuno ha approvato, di concerto con il Comune di Anzio, il servizio di bus navetta per residenti e turisti, a partire dal primo e fino al 31 agosto, per collegare le due città in punto di interesse come spiagge e piazze.

L’obiettivo è contribuire al decongestionamento del traffico legato all’intensa presenza turistica nella stagione estiva. Il servizio, che andrà avanti fino alle 23, è gratuito. “Vogliamo essere vicini a famiglie e giovani che vogliono muoversi liberamente tra le nostre città senza dover prendere la macchina” ha detto il sindaco Nicola Burrini che in questa stagione estiva ha avviato una serie di servizi gratuiti a sostegno di giovani e fragili.