City Detect, l’intelligenza artificiale che rivoluziona il controllo del territorio: opportunità e interrogativi

di Eduardo Saturno

Dalle buche stradali ai rifiuti abbandonati, dagli edifici degradati ai graffiti, fino alle aree che necessitano di interventi di manutenzione. È questo il campo d’azione di City Detect, una piattaforma statunitense fondata nel 2021 che utilizza intelligenza artificiale e computer vision per aiutare le Amministrazioni locali a monitorare il territorio in maniera automatizzata e continua.

Il principio è semplice quanto innovativo: telecamere installate sui normali veicoli comunali – come quelli della raccolta dei rifiuti o della manutenzione – acquisiscono immagini durante il servizio quotidiano. I dati vengono elaborati dall’intelligenza artificiale, che individua criticità come rifiuti abbandonati, vegetazione eccessiva, cartellonistica irregolare, edifici degradati, infrastrutture danneggiate e numerose altre situazioni che richiedono un intervento dell’amministrazione.

L’obiettivo è trasformare la gestione urbana da reattiva a preventiva. Anziché attendere le segnalazioni dei cittadini, il Comune dispone di una mappa aggiornata delle criticità, con report georeferenziati e fotografie che consentono di pianificare gli interventi secondo priorità oggettive.

Secondo l’Azienda, il sistema è già impiegato da numerose città statunitensi, tra cui Stockton, Cathedral City, Greenville e Dallas, con risultati che includono migliaia di violazioni individuate e un significativo miglioramento della capacità di intervento degli uffici tecnici.

Le possibili applicazioni in Italia

Una piattaforma di questo tipo potrebbe trovare spazio anche nei Comuni italiani, soprattutto in quelli chiamati a gestire territori estesi con organici ridotti. Potrebbe supportare la lotta all’abbandono dei rifiuti, il monitoraggio del decoro urbano, la manutenzione stradale, la tutela del patrimonio pubblico e la pianificazione degli interventi di Protezione Civile. Per le Polizie Locali potrebbe inoltre rappresentare un valido strumento di analisi del territorio, purché il suo utilizzo sia sempre conforme alle norme nazionali ed europee.

Privacy e aspetti etici

L’impiego di sistemi basati sull’intelligenza artificiale impone tuttavia particolare attenzione alla tutela dei dati personali. La raccolta delle immagini deve rispettare il Regolamento europeo GDPR, prevedere adeguate misure di anonimizzazione e limitare l’utilizzo delle informazioni alle finalità istituzionali.Il dibattito internazionale evidenzia infatti come queste tecnologie possano migliorare l’efficienza amministrativa, ma richiedano solide garanzie per evitare utilizzi impropri o forme di sorveglianza eccessiva.

Una nuova frontiera delle Smart City

City Detect rappresenta uno degli esempi più avanzati dell’applicazione dell’intelligenza artificiale alla gestione urbana. Se accompagnata da regole chiare, trasparenza amministrativa e controlli efficaci, questa tecnologia potrebbe contribuire a rendere le città più pulite, sicure ed efficienti, offrendo ai decisori pubblici strumenti basati su dati oggettivi e aggiornati.

La sfida, oggi, non riguarda soltanto l’adozione dell’innovazione, ma la capacità di governarla nel rispetto dei diritti dei cittadini.