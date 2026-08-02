Aestas Culturae 2026: al Forte Sangallo di Nettuno il Duo Mètro

Prosegue il cartellone di *Aestas Culturae 2026*, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Nettuno, con un appuntamento che unisce musica, suggestione e il traguardo di un’importante realtà culturale del territorio.

Domenica 2 agosto, alle ore 21.00, la corte del *Forte Sangallo* ospiterà *”Duo Mètro – Viaggio nella metropolitana di Parigi”*, concerto di *Cristiano Lui* e *Stefano Ciotola*, organizzato da *MusicArmonia* in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un affascinante itinerario musicale ispirato alla capitale francese, tra melodie, racconti e atmosfere che richiamano il fascino senza tempo di Parigi.

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i *30 anni di attività di MusicArmonia APS*, che nel corso del 2026 ha già proposto numerosi eventi. Un anniversario importante che continua ad essere festeggiato attraverso iniziative di qualità, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

L’evento, presentato da *Elsa Casano*, sarà a *ingresso libero*.

«Siamo felici di continuare a celebrare insieme a MusicArmonia questo importante traguardo – dichiarano l’Assessore alla Cultura *Roberto Imperato* e il Presidente del Consiglio comunale *Roberto Alicandri* –. In questi mesi l’associazione ha saputo offrire alla città numerosi appuntamenti di grande qualità, contribuendo in maniera significativa alla crescita dell’offerta culturale di Nettuno. Anche questo concerto rappresenta un’occasione speciale per vivere il Forte Sangallo attraverso la musica e per rendere omaggio a una realtà che da trent’anni opera con passione e competenza al servizio della cultura.»