Pomezia, apre il Centro Polispecialistico San Damiano: «La medicina del futuro è quella che mette la persona al centro»

Il nuovo Centro di Pomezia inaugurato alla presenza del sindaco Veronica Felici, si trova in Via di Campobello 1A, Pomezia Tel. 0690184103

POMEZIA – Non soltanto un nuovo centro sanitario ma un progetto che punta a cambiare il modo di intendere l’assistenza sanitaria sul territorio. Con questa filosofia nasce il Centro Polispecialistico San Damiano, una nuova realtà che apre le proprie porte con l’ambizione di costruire una medicina fondata sulla collaborazione tra professionisti, sull’accoglienza e sulla centralità della persona.

Anche il nome racchiude un preciso significato. “San Damiano” è infatti un richiamo ai Santi Cosma e Damiano, fratelli nella vita e nella professione, medico il primo e farmacista il secondo, i quali dedicarono la propria esistenza alla cura delle persone. Un riferimento nel quale i fondatori del centro hanno riconosciuto la propria storia personale e professionale: quella di quattro fratelli con competenze diverse ma complementari, accomunati dallo stesso obiettivo.

Anche il logo racconta l’identità del progetto. Le foglie di ulivo richiamano le radici, la crescita lenta ma solida, la capacità di costruire nel tempo qualcosa di stabile e duraturo. È proprio questa l’idea alla base del San Damiano: un centro destinato a crescere senza perdere i valori che ne hanno ispirato la nascita.

Alla base dell’iniziativa vi è una precisa convinzione: la medicina moderna richiede sempre più un approccio multidisciplinare. Le patologie raramente appartengono a una sola specialità e dietro ogni diagnosi c’è una persona con la propria storia, la propria famiglia, le proprie paure e le proprie aspettative. Per questo il progetto non si limita a riunire diversi ambulatori sotto lo stesso tetto ma punta a creare una vera squadra di professionisti in grado di confrontarsi quotidianamente per offrire ai pazienti il percorso di cura più completo possibile.

Grande attenzione è riservata anche all’aspetto sociale dell’assistenza. L’invecchiamento della popolazione e la crescente difficoltà, per molte famiglie, di accompagnare anziani e persone fragili alle visite mediche hanno portato il centro ad attivare anche un servizio navetta con l’obiettivo di evitare che problemi logistici possano trasformarsi in rinunce alla prevenzione e alle cure.

Il San Damiano apre con una rete di specialisti già ampia. Sono operative le branche di Medicina Fisica e Riabilitativa, Anestesia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, Medicina dello Sport, Ematologia, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Neurologia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Dermatologia, Pneumologia, Reumatologia e Gastroenterologia.

A queste si affiancano il Laboratorio Analisi e un’équipe composta da fisioterapisti, osteopati, nutrizionisti e psicoterapeuti, figura considerata sempre più centrale nell’approccio globale alla salute della persona.

Il progetto è inoltre destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi. Entro l’autunno è prevista l’attivazione di ulteriori specialità già in fase autorizzativa: Endocrinologia, Senologia, Pediatria, Allergologia, Chirurgia Generale, Genetica Medica, Malattie Infettive e Tropicali e Geriatria.

L’attenzione non riguarda soltanto le competenze cliniche ma anche l’esperienza vissuta dal paziente. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un ambiente nel quale ciascuno possa sentirsi ascoltato, rispettato e accompagnato durante tutto il percorso di cura.

In questa visione un ruolo fondamentale è attribuito anche all’accoglienza. Per il San Damiano la qualità dell’assistenza inizia già dal primo contatto: una telefonata, un sorriso alla reception, una risposta a un dubbio rappresentano il primo passo del percorso di cura tanto quanto la prestazione sanitaria.

«Un edificio si costruisce in pochi mesi, una squadra richiede anni» è il messaggio che sintetizza la filosofia del progetto. L’inaugurazione del centro rappresenta quindi non soltanto l’apertura di una nuova struttura sanitaria ma l’avvio di un modello organizzativo fondato sulla collaborazione tra professionisti e sulla convinzione che il vero valore della medicina risieda nella capacità di mettere sempre la persona al centro.

Perché, come sottolineano i promotori dell’iniziativa, ciò che i pazienti ricorderanno nel tempo non saranno le pareti, gli arredi o le apparecchiature, ma il modo in cui saranno stati accolti e accompagnati. L’obiettivo finale del San Damiano è racchiuso in una frase semplice: non limitarsi a curare le malattie ma prendersi cura delle persone, affinché il centro possa diventare, nel tempo, un luogo di fiducia e una casa per i propri pazienti.