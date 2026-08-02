Albano, 20enne romano in trasferta ai Castelli che spacciare hashish e cocaina, arrestato dai Carabinieri

ALBANO LAZIALE – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 20enne romano, gravemente indiziato del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castel Gandolfo, durante un servizio finalizzato anche al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’uomo mentre, a piedi, realizzava immotivati spostamenti e manovre in una zona residenziale del citato comune. I sospetti nutriti dai militari sono stati prontamente suffragati dalla perquisizione realizzata a carico dell’uomo, che ha portato al rinvenimento nella sua disponibilità di 12 involucri contenenti 32,50 grammi di hashish e 1,90 grammi di cocaina, il tutto già approntato per la cessione a terzi acquirenti.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza l’uomo e successivamente lo hanno accompagnato presso le aule del Tribunale di Velletri dove il Giudice ha convalidato l’arresto e confiscato il denaro.