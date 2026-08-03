Grande successo per la IX edizione del Nettuno Music Lab: Giulia Bernardi conquista il titolo assoluto

Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico e un elevato livello artistico la IX edizione del Nettuno Music Lab, il progetto ideato e organizzato dalla Pro Loco Forte Sangallo APS, nato con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i giovani talenti della musica.

Anche quest’anno il contest ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per cantanti, autori e band emergenti, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di confronto e crescita artistica.

Nel corso delle quattro serate, il palco del Kinsale Irish Pub & Restaurant ha ospitato artisti provenienti dal territorio che hanno saputo distinguersi per qualità, preparazione e originalità delle proprie esibizioni, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni.

Ad aggiudicarsi il titolo assoluto dell’edizione 2026 è stata Giulia Bernardi, giovane interprete ventenne che ha conquistato il punteggio più alto della manifestazione, convincendo la giuria grazie alle sue straordinarie qualità vocali e interpretative.

I vincitori delle tre categorie

* Categoria Autori: Morrigan’s

* Categoria Interpreti: Giulia Bernardi

* Categoria Band: Better Than Study

«Il Nettuno Music Lab è un progetto nel quale la Pro Loco Forte Sangallo continua a credere con convinzione – dichiara il Presidente Mario Lomartire –. Da nove anni investiamo sui giovani, offrendo loro un palco, un’esperienza e un’occasione concreta di crescita. Vedere tanti ragazzi mettersi in gioco con passione e professionalità è il risultato più importante che questa manifestazione continua a regalarci.»

La Pro Loco Forte Sangallo rivolge un sentito ringraziamento alla giuria, composta da professionisti del settore musicale, che con competenza, serietà e imparzialità ha valutato tutte le esibizioni.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Nettuno per il patrocinio concesso alla manifestazione, confermando la vicinanza alle iniziative dedicate alla cultura e alla valorizzazione dei giovani.

Un grazie speciale anche a Carlotta De Cesaris, che ha condotto con professionalità, energia ed eleganza tutte le serate del contest, contribuendo a coinvolgere pubblico e concorrenti.

Fondamentale il lavoro svolto da Giovanna Rinaldi, responsabile di palco e backstage, che ha coordinato l’organizzazione tecnica e logistica dell’evento, affiancata nel backstage da Alessandro Lorillo e Paola Iannozzi, impegnati nella realizzazione delle interviste e dei contenuti dedicati ai protagonisti del Music Lab.

Un ringraziamento va inoltre a Marcello Fanelli e al suo staff, che hanno garantito un servizio tecnico audio e luci di elevata qualità durante l’intera manifestazione.

Infine, un riconoscimento particolare è rivolto a Salvatore Vitiello, coordinatore del Nettuno Music Lab, che sin dalla nascita del progetto ne segue lo sviluppo e la crescita, contribuendo con passione e competenza alla realizzazione di un evento che, anno dopo anno, continua a rappresentare un’importante occasione di valorizzazione per i giovani artisti.

La IX edizione si chiude con un bilancio estremamente positivo, confermando il Nettuno Music Lab come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina. La Pro Loco Forte Sangallo rinnova così il proprio impegno nella promozione della musica dal vivo, della cultura e delle nuove generazioni, con l’obiettivo di continuare a far crescere un progetto che guarda con fiducia al futuro.