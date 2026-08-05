“Un albero per ogni bambina e bambino”: Europa Verde Aprilia chiede la piena attuazione della legge 10/2013

“Le ondate di caldo stanno cambiando la vita delle nostre Città. Strade e piazze prive di ombra diventano sempre meno vivibili, soprattutto per bambini, anziani e persone fragili.

Nelle aree urbane l’effetto “isola di calore” rende le temperature ancora più elevate:

aumentare gli spazi alberati non è quindi un intervento decorativo, ma una scelta concreta di salute pubblica e di adattamento alla crisi climatica.

Europa Verde Aprilia propone che il Comune dia piena e trasparente attuazione al principio “un albero per ogni bambina e bambino”, previsto dalla legge n. 10 del 2013.

La normativa stabilisce che i Comuni con più di 15.000 abitanti mettano a dimora un albero per ogni neonato residente e per ogni minore adottato, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica, tenendo conto della stagione più adatta alla piantumazione. Prevede inoltre che alle famiglie siano comunicati il tipo di albero piantato e il luogo in cui si trova.

– Chiediamo quindi all’Amministrazione di predisporre un programma annuale, individuando le aree pubbliche disponibili, le specie più adatte e le risorse necessarie per la cura degli alberi. Perché non basta piantare: occorre garantire manutenzione, irrigazione, sostituzione degli esemplari che non attecchiscono e abbattimenti necessari. –

È necessario dotare le amministrazioni di risorse adeguate e personale qualificato per la gestione del verde urbano e del patrimonio arboreo, affinché non si limiti a sole potature e taglio dell’erba ma rappresenti, invece, un elemento strategico per le politiche di

adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, quindi per la salute dei cittadini.

Ogni nuova nascita potrebbe così diventare anche un investimento sul futuro di Aprilia: più ombra, meno calore, aria migliore e nuovi spazi verdi per tutta la comunità.

Questa è soltanto la prima di una serie di proposte concrete e realizzabili che Europa Verde Aprilia presenterà per affrontare la questione climatica nella nostra Città. Idee e progetti che metteremo anche a disposizione della coalizione di centrosinistra di Aprilia, con l’obiettivo dicostruire insieme una città più verde, più sana e più preparata alle sfide dei prossimi anni.

Aprilia può e deve farlo. Subito”.

Aprilia Omar De Filippis