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Anzio, Ultimato il parcheggio di piazzale Marinai d’Italia, ammodernato e in sicurezza

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Sono stati completati i lavori di ammodernamento del parcheggio di piazzale Marinai d’Italia. Da questa mattina, 4 agosto, è in funzione la sbarra per l’accesso. È confermata la tariffa di 3 euro l’ora e 20 euro giornalieri, mentre i primi 15 minuti sono gratuiti e il parcheggio può essere utilizzato in modalità “kiss e ride”. Il pagamento può avvenire solo con moneta elettronica.

I lavori hanno riguardato la rete dei servizi e il manto stradale, oltre alla videosorveglianza che consente di lasciare i mezzi in sicurezza. All’altezza di piazzale Sant’Antonio, prima della via che immette al parcheggio, si trova un display che indica i posti disponibili.

“Si tratta di un nodo di scambio importante – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – e l’importo da pagare è congruo rispetto alla posizione nella quale si trova. Sono certo che i cittadini comprenderanno, anche perché il parcheggio è videosorvegliato e in massima sicurezza, quindi diamo un servizio in più alla città”.

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