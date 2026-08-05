Dal 20 al 23 agosto la 31ª edizione del “Videocorto Nettuno”

VIDEOCORTO NETTUNO: DOPO IL TRENTA, VOGLIAMO LA LODE!

Torna il festival di cinema italiano più atteso del litorale laziale, giungendo felicemente alla sua trentunesima edizione. L’evento, curato dall’Associazione Acque Libere, avrà luogo ancora una volta presso lo Stabilimento Pro Loco, a pochi metri dalla riva del mare, per quattro serate ad ingresso libero, dal 20 al 23 agosto.

Le novità di quest’anno sono moltissime a partire dalla sezione KM. 0, un concorso parallelo di prodotti che valorizzano il territorio di Nettuno e Anzio, girati completamente in loco e che verranno votati unicamente dal pubblico. Premiati dal numero di presenze dell’ultima edizione, infatti c’è la volontà di dare ancora più spazio al ruolo degli spettatori: sarà il pubblico a permettere di “staccare gli ultimi due biglietti” per le serate di venerdì e sabato a due dei sei corti semifinalisti che andranno così ad aggiungersi agli undici già in concorso e che verranno quindi proiettati nuovamente, uno venerdì e uno sabato. Il pubblico continuerà a votare fino a domenica facendo arrivare alla finalissima ben tre corti che proseguiranno la gara fino alla fine, unitamente ai tre prescelti dalla giuria.

Altra novità: un gruppo di giovani selezionati da Acque Libere, in base a una chiamata social, giudicherà sia i film del concorso principale che quelli di KM. 0, che verranno così premiati nella serata finale. I nomi dei giurati ufficiali vanno a comporre una squadra davvero di livello: il presidente è il regista e attore Mimmo Calopresti e con lui saranno presenti Sandra Ceccarelli, Valentina Carnelutti, Filippo Scicchitano, Alessandro Aronadio, Paolo Di Paolo, Lucilla Colonna, Francesco Di Stefano, Marina Sciarelli ed Elisabetta Bruni. 11 presenze che raggiungeranno Nettuno dal secondo giorno di festival, dopo la semifinale, e che rimarranno in città fino alla finalissima, gustando i corti selezionati insieme al pubblico. Le proiezioni inizieranno ogni sera alle 20,45 ma il VideocortoVillage, la novità che tanto successo ha riscosso lo scorso anno, apre alle 20.

Cosa succederà quest’anno al village? Il pubblico appena raggiungerà la Pro Loco potrà scegliersi il posto per poi comodamente partecipare alle iniziative preparate: dall’ ambient jam con Viverna, alle interviste di Manuel e Manuel, dal passaporto alle foto, alle molteplici attività che caratterizzeranno l’incipit di ogni serata con musica, giochi e sorprese di ogni genere. Tra gli ospiti della finalissima del 23 agosto il duo comico dei Carta Bianca, apprezzatissimi e di ritorno dal tour estivo che li ha visti protagonisti in tutta Italia, e il CCC Quartet, apprezzato quartetto di fiati, fresco di premi nazionali di settore.

Anche quest’anno la manifestazione ha ottenuto il contributo della Regione Lazio oltreché il patrocinio del Comune di Nettuno, confermando il prestigio accumulato negli anni grazie ad un livello straordinario proprio delle opere in concorso, nonché della giuria chiamata a esprimersi in ogni categoria possibile: dalla regia agli attori, dal casting ai costumi, fino alle locandine, al sonoro e persino ai titoli di testa e coda! Il programma prevede un alternarsi emozionante di generi e di toni: si ride, si riflette, ci si commuove, con un occhio all’attualità e uno alla poesia, certi che il pubblico apprezzerà ancora una volta questi piccoli grandi film che fanno onore al cinema italiano.

Di seguito il programma completo delle serate:

GIOVEDI’ 20 AGOSTO LA SEMIFINALE DEL CONCORSO PRINCIPALE

NOTTURNO Lorenzo Nuccio

LA TRUFFA Michele Marchionne Matteo Stipa

TACCHINO Tommaso Barba

DOV’E’ CHE CI SIAMO GIA VISTI? Gemma Iuliano / Claudio Piccolotto

SOFIA Paolo Sassanelli

UNA NOTTE ANCORA Carmelo Segreto

KM. 0: IL CORAGGIO DI DIRE BASTA I.C. Anzio III Marino/ Brignone

VENERDI’ 21 AGOSTO LE FINALI DEL CONCORSO PRINCIPALE

VITO Samuele Leogrande

UN CANE MIAGOLA, UN GATTO ABBAIA Alessandro Prato

FIJI Andrea Lamedica

ESAGERATA Giuseppe Cacace Daniele Stocchi

JOY JELLY Danilo Merafina

e un corto semifinalista del giovedì

KM. 0: SILVIO Samira Paradiso

SABATO 22 AGOSTO LE FINALI DEL CONCORSO PRINCIPALE

TRANSUMANZA Simone Polito

OLTRE LA COLLINA Andrea Maddalena Bernardi

LA TALPA Marco Santoro

KALIZ Irene Z’graggen

VIA BELLEZZA,11 Giuseppe Cardaci

OLIVE India Santella

e un corto semifinalista del giovedì

KM. 0: I CENTO PASSI Carandente/ Romani/ Marino

DOMENICA 23 AGOSTO LA FINALISSIMA

PROIEZIONE E PREMIAZIONE DEI FILM FINALISTI DEL CONCORSO PRINCIPALE

KM. 0: BISOGNA IMMAGINARE RAFFAELE FELICE Andrea Starvaggi

Acque Libere tiene a ringraziare, oltre alla Pro Loco Nettuno, splendida cornice della manifestazione, il Comune di Nettuno e la Regione Lazio.