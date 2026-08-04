Anzio, dai dettagli di casa ai reportage nel mondo Fotografie di Mauro Salvemini

Iniziativa promossa per i 10 anni di attività di Culture2All ETS

In occasione del decennale dalla fondazione dell’associazione Culture2All ETS, il fotografo Mauro Salvemini apre le porte della propria galleria privata nel centro di Anzio per la mostra informale “GEOFOTOGRAFIE: dai dettagli di casa ai reportage nel mondo”.L’esposizione si presenta non come una sequenza monografica, ma come un vero e proprio atlante visivo di corrispondenze. Ispirandosi all’approccio metodologico del teorico della cultura Aby Warburg — per il quale le immagini vivono nella relazione, nel contrasto e nella risonanza reciproca —, la mostra propone un montaggio di forme, territori e memorie in cui lo sguardo analitico dell’autore mette in dialogo contesti apparentemente lontani.La galleria si articola in due brevi percorsi concettuali e cromatici ben distinti:• La Forma e la Materia (Parete Sinistra): Un’indagine rigorosa in bianco e nero focalizzata sul Mare Nostrum. Dai contrasti geometrici e marini di Anzio al micro-scultoreo still life delle conchiglie, fino all’architettura antica e alla pietra delle Isole Tremiti.• L’Umanità e la Memoria (Parete Destra): L’esplorazione dell’Oceano Indiano e delle sue comunità attraverso i reportage recenti realizzati lungo le coste del Kerala, che sfociano nella testimonianza dedicata al Myanmar. Un ricordo che celebra dieci anni di presenza solidale sul campo, affiancando alla bellezza dei luoghi le ferite della guerra e del terremoto, e l’azione concreta condotta a fianco delle popolazioni locali.”Il filo conduttore non è il singolo soggetto, ma l’analisi visiva,” spiega Mauro Salvemini. “Come nella lezione di Warburg, la materia di casa e il reportage d’oltremare si integrano in un’unica geografia dello sguardo, dove la ricerca estetica non si separa mai dalla responsabilità sociale.”Le opere esposte non hanno finalità commerciale: i visitatori potranno acquisire le stampe a fronte di una donazione libera destinata a sostenere i progetti della Onlus Culture2All ETS.INFORMAZIONI PRATICHE E CALENDARIOLa mostra è allestita presso la Galleria Privata ad Anzio centro e accessibile esclusivamente su invito e prenotazione nelle seguenti date:• Agosto 2026: Venerdì 7, Domenica 9, Martedì 11, Mercoledì 19, Venerdì 21, Domenica 23, Martedì 25, Sabato 29.• Orario di visita: dalle 19:30 alle 21:00.