Amministrative 2026: 10 capoluoghi assegnati al primo turno, ora la sfida si sposta ai ballottaggi

l quadro complessivo delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 delinea una sostanziale tenuta del centro-destra nelle grandi città. La coalizione di governo ha ottenuto vittorie significative al primo turno, il centrosinistra e il “Campo Largo” hanno conservato e stravinto in alcune storiche roccaforti, poi nei ballottaggi si avrà un quadro più completo

Sindaci eletti dal Centrosinistra (Primo Turno)

Salerno : Riconferma per la coalizione guidata da Vincenzo De Luca .

Prato : Vittoria netta blindando la continuità amministrativa in Toscana.

Mantova : Successo immediato senza ricorso al secondo turno.

Pistoia : Il centrosinistra riesce a strappare o confermare la guida della città.

Enna : Vittoria al primo turno per la coalizione progressista.

Lecco : Il centrosinistra si impone già al primo scrutinio.

Trani: Riconferma solida per lo schieramento di centrosinistra. [1, 2]

🔵 Sindaci eletti dal Centrodestra (Primo Turno)

Venezia : Simone Venturini centrodestra vince con il 51,03% dei voti, superando Andrea Martella.

Reggio Calabria : Netta affermazione del centrodestra e cambio di colore politico della città calabra.

Andria: Vittoria immediata per il candidato della coalizione di governo.

🟡 Comuni che vanno al Ballottaggio (7-8 Giugno)

Nelle restanti città nessun candidato ha superato la soglia del 50%: