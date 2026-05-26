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Amministrative 2026: 10 capoluoghi assegnati al primo turno, ora la sfida si sposta ai ballottaggi

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l quadro complessivo delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 delinea una sostanziale tenuta del centro-destra nelle grandi città. La coalizione di governo ha ottenuto vittorie significative al primo turno,  il centrosinistra e il “Campo Largo” hanno conservato e stravinto in alcune storiche roccaforti, poi nei ballottaggi si avrà un quadro più completo

Sindaci eletti dal Centrosinistra (Primo Turno)
  • Salerno: Riconferma per la coalizione guidata da Vincenzo De Luca.
  • Prato: Vittoria netta blindando la continuità amministrativa in Toscana.
  • Mantova: Successo immediato senza ricorso al secondo turno.
  • Pistoia: Il centrosinistra riesce a strappare o confermare la guida della città.
  • Enna: Vittoria al primo turno per la coalizione progressista.
  • Lecco: Il centrosinistra si impone già al primo scrutinio.
  • Trani: Riconferma solida per lo schieramento di centrosinistra. [1, 2]

🔵 Sindaci eletti dal Centrodestra (Primo Turno)
  • Venezia: Simone Venturini centrodestra vince con il 51,03% dei voti, superando Andrea Martella.
  • Reggio Calabria: Netta affermazione del centrodestra e cambio di colore politico della città calabra.
  • Andria: Vittoria immediata per il candidato della coalizione di governo. 

🟡 Comuni che vanno al Ballottaggio (7-8 Giugno)
Nelle restanti città nessun candidato ha superato la soglia del 50%: 
  • Arezzo: Sfida apertissima tra i due blocchi principali.
  • Avellino: Rimandata la decisione al secondo turno.
  • Messina: Nessuno schieramento agguanta la vittoria immediata.
  • Chieti: Si decide tutto tra due settimane.
  • Crotone: Urne nuovamente aperte a giugno.
  • Fermo: Slitta al ballottaggio l’elezione del primo cittadino. [1]

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