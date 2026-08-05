La Camera nega l’uso delle chat di Delmastro con il presunto prestanome del clan Senese

La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso con un voto a maggioranza (della sola destra al governo) , di non permettere ulteriori istruttorie sul caso Delmastro dopo la lettera inviata dal procuratore di Roma Lo Voi e quindi di confermare il no alla richiesta di autorizzazione al sequestro delle chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia di Fratelli D’Italia e il suo ex socio, Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan Senese.

Seduta dell’Aula della Camera sul caso Delmastro, che a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella giunta per le autorizzazioni di negare l’acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro con Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan Senese, chieste da parte della Procura della Repubblica .

Protestano le opposizioni: deputati di Avs si bendano, il Movimento 5 Stelle urla “Fuori le chat”. Elly Schlein: “Questo è un voto su come si intendono le prerogative dei parlamentari e più profondamente sull’idea che della legalità ha la maggioranza che in questo momento governa il Paese. Due pesi e due misure: giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito”. Giuseppe Conte: “Se Meloni fosse stata qui che cosa avrebbe detto oggi ai cittadini?”