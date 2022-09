Anzio. Lunedì 19 settembre inaugurazione nuovo Stadio del Nuoto

Grande evento allo Stadio del Nuoto di Anzio, Lunedì 19 Settembre p.v. andrà’ in onda la Festa per gli Europei di nuoto Roma 22 e, l’inaugurazione del nuovo impianto. Ancora un segnale di forte riconoscimento del nuovo impianto che, e’ inserito tra gli impianti per le competizioni Internazionali.