Anzio, concessioni balneari. Online l’avviso pubblico

È on line l’avviso pubblico propedeutico alla gara di assegnazione delle nuove concessioni turistico ricreative. Si tratta dell’atto iniziale di un procedimento che prevede tre fasi:

1) –L’eventuale richiesta di indennizzo da parte degli attuali utilizzatori, da presentare entro il 30 maggio

2) La pubblicazione del disciplinare con i criteri di aggiudicazione e il contestuale avviso pubblico per l’affidamento delle nuove concessioni

3) L’avvio delle procedure di gara.

In particolare, la prima fase garantisce certezza del procedimento sia per gli attuali utilizzatori, sia per chi dovesse subentrare.

“Arriviamo a questo punto grazie a un lungo percorso – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – attraverso il quale si è cercato di contemperare le esigenze degli attuali utilizzatori con il principio di trasparenza e concorrenza imposto dalla direttiva Bolkstein”.

“Come abbiamo già avuto modo di spiegare – aggiunge il vice sindaco e assessore al Demanio, Pietro Di Dionisio – le gare avranno una durata di cinque anni, in considerazione del fatto che si sta lavorando per adeguare il piano regolatore generale e il piano di utilizzazione degli arenili, strumenti essenziali per giungere ad affidamenti di durata di maggiore”.