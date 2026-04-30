Nettuno, si dimette l’assessore Carla Giardiello. Nominata Benedetta Albini

Questa mattina il Sindaco di Nettuno Nicola Burrini ha accolto le dimissioni dell’Assessore allo Sport, Gemellaggi, alle Pari opportunità e allo Spettacolo Carla Giardiello che lascia l’incarico per motivi personali e, contestualmente, ha ridefinito le deleghe dell’attuale giunta e nominato un nuovo assessore. Si tratta di Benedetta Albini, Avvocato, a cui sono state assegnate le deleghe all’Urbanistica e Assetto del territorio.

Alla luce della nuova nomina le deleghe istituzionali sono state così riassegnate: il vice Sindaco Cristina del Carolis si occupa di Affari generali ed Istituzionali, Pari Opportunità, Trasparenza e Legalità.

Pietro Ballerini di Polizia locale, Protezione civile, Personale e Viabilità.

Marco Federici di Attività produttive, Turismo, Sport, Spettacolo e Gemellaggi.

Luigi Iannone di Lavori pubblici, Edilizia pubblica, Trasporti e Sicurezza.

Roberto Imperato di Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche giovanili.

Enrica Vaccari di Ambiente, Sanità, Servizi cimiteriali, Decentramento e Toponomastica.

“Ringrazio Carla Giardiello per il lavoro svolto con impegno e dedizione in questo anno e mezzo trascorso in Giunta e le faccio i migliori auguri per il futuro – ha detto il Sindaco Nicola Burrini – e do il benvenuto all’assessore Benedetta Albini. Il Comune di Nettuno richiede un impegno e una dedizione straordinaria per affrontare questioni di peso per lo sviluppo della nostra città. L’Urbanistica e l’Assetto del territorio sono settori strategici e delicati a cui abbiamo già iniziato a mettere mano in questo periodo con nuovi strumenti in grado di informatizzare e velocizzare gli uffici. Buon lavoro a tutti”.