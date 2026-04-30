Genzano, Avviso pubblico per Iniziative ed Eventi culturali 2026

Il Comune di Genzano di Roma invita associazioni, enti e realtà del territorio a presentare proposte progettuali per la programmazione degli eventi dell’anno 2026. Vogliamo costruire insieme un calendario di iniziative organico e coordinato!
⏳ Scadenze per la presentazione:
Eventi estivi: entro lunedì 25 maggio 2026.
Eventi post-estivi: entro giovedì 30 luglio 2026.
📩 Come partecipare:
La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli ufficiali (Modello A e Modello B) e inviata tramite:
– PEC: all’indirizzo protocollo@comunegenzanodiromapec.it
– Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo del Comune (in busta chiusa).
⚠️ Importante: In entrambi i casi, indicare l’oggetto: “Manifestazione di interesse – avviso pubblico Manifestazioni anno 2026”.
📍 Modulistica e dettagli completi sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente.
https://www.comune.genzanodiroma.roma.it/novita/avviso-pubblico-proposte-di-iniziativeeventi-culturali-anno-2026