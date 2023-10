Nettuno. Venerdì 13, l’evento per la “Settimana Nazionale della Protezione Civile”

SETTIMANA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Venerdì 13 ottobre alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno si terrà un evento in occasione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”. Interverranno il Prefetto Clara Vaccaro, Vice Capo Dipartimenro dei VVF del Soccorso Pubblico, della Difesa Civile e delle Politiche di Protezione Civile e il Prefetto Antonio Reppucci della Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno.

Relatori dell’incontro: Ing. Francesco Giordano del Dipartimento di Protezione Civile e il dott. Carlo Costantini dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Durante la mattinata in Piazza Battisti in programma anche l’allestimento di un’area attrezzata con strutture e mezzi della Protezione Civile.