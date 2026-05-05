Nettuno, organizzazione spiagge libere stagione balneare 2026, 16 spazi pronti all’affidamento

La Giunta comunale nella giornata di oggi ha deliberato l’organizzazione delle Spiagge libere per la stagione balneare 2026.

Su proposta del Sindaco ed a cura dell’Area Governo del territorio – Opere pubbliche e Patrimonio si è stabilito che, considerando che è interesse nonché obbligo dell’Amministrazione comunale garantire durante la stagione balneare i servizi di salvamento e di pulizia sulle spiagge libere e che il Comune di Nettuno non dispone attualmente di personale qualificato né di mezzi e risorse adeguate allo scopo, è necessario procedere con all’affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere tramite convenzioni da stipulare sulla base del modello “Allegato B” al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19.

La decisione si è resa necessaria per garantire l’esigenza primaria della fruizione in sicurezza degli arenili liberi e di assicurare i servizi di assistenza, pulizia, salvataggio e altri servizi necessari.

I soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere scelti, previo avviso pubblico, dovranno assicurare

– servizi di assistenza e di salvataggio;

– servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;

– servizi di pulizia assicurati almeno una volta al giorno;

– uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte

delle persone diversamente abili.

I lotti di spiaggia libera da affidare sono 16, e a breve sarà emanato l’Avviso pubblico del Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, per la scelta dei soggetti con i requisiti necessari alla gestione dei servizi.