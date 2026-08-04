Aestas Culturae: il Forte Sangallo gremito ogni sera conferma la forza della cultura a Nettuno

Una settimana intensa, ricca di appuntamenti e soprattutto di pubblico. Gli eventi ospitati negli ultimi sette giorni al Forte Sangallo hanno confermato il grande successo di *Aestas Culturae*, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Nettuno, che continua a trasformare il cuore storico della città in un luogo di incontro, partecipazione e condivisione.

Ad aprire la settimana è stato *”Fuori dal Muro – Sulle tracce dei cantautori”*, seguito dal coinvolgente concerto della *Corale Città di Nettuno*. Il teatro ha poi trovato spazio con *”Neotolemo”*, la nuova produzione dell’associazione *Poeti Estinti*, mentre la musica classica ha regalato emozioni con il concerto del *Duo Bras-Metalli*. Grande interesse anche per l’incontro *”Zone d’ombra tra Filosofia e Politica”*, che ha offerto al pubblico un’importante occasione di riflessione. La settimana è proseguita con la raffinata serata di *”Nettuno all’Opera”* e si è conclusa con il concerto organizzato dall’ *associazione Musicarmonia* per celebrare i suoi *trent’anni di attività*, con l’esibizione del *Duo Mètro*, che ha richiamato ancora una volta un pubblico numeroso nella corte del Forte Sangallo.

Sette appuntamenti diversi tra loro, accomunati da un elemento evidente: la straordinaria partecipazione dei cittadini. Serata dopo serata il Forte Sangallo ha fatto registrare una presenza costante di pubblico, confermandosi uno dei luoghi più vivi dell’estate nettunese.

Il successo dell’ultima settimana è anche la fotografia di quanto sta accadendo ormai dall’inizio di giugno. Da oltre due mesi, infatti, il Forte Sangallo ospita praticamente un evento ogni giorno, offrendo alla città una proposta culturale continua che spazia dalla musica al teatro, dalla letteratura alla filosofia, dalle mostre alle conferenze, dalla danza ai festival cinematografici, restituendo ai cittadini uno spazio storico finalmente vissuto e valorizzato.

Un risultato che assume ancora maggiore rilievo se si considera che l’intera stagione estiva della cultura è stata costruita con *meno di 3.000 euro di risorse comunali*, una cifra decisamente inferiore rispetto a quanto speso da molte città del territorio per le rispettive programmazioni estive. Un traguardo reso possibile soprattutto grazie allo straordinario contributo delle associazioni cittadine, che hanno scelto di mettere a disposizione tempo, professionalità e passione, dimostrando un autentico amore per Nettuno e per la cultura. È anche grazie al loro impegno se oggi la città può vantare un cartellone così ricco e partecipato.

«La risposta del pubblico in questa settimana è stata emozionante – dichiara l’Assessore alla Cultura *Roberto Imperato* –. Vedere il Forte Sangallo pieno ogni sera significa che la scelta di costruire una programmazione ampia, capace di valorizzare le associazioni del territorio e di proporre eventi di qualità, è stata quella giusta. Il mio ringraziamento va a tutte le realtà associative, agli artisti e all’Ufficio Cultura, che con competenza e spirito di collaborazione stanno rendendo possibile un’estate che sta regalando grandi soddisfazioni alla nostra città.»

Soddisfazione anche nelle parole del Presidente del Consiglio comunale *Roberto Alicandri*, che ha lavorato in stretta collaborazione con l’assessore.

«Questa settimana dimostra che la cultura può diventare un elemento centrale della vita cittadina quando si lavora insieme con serietà e passione. Il colpo d’occhio di un Forte Sangallo sempre pieno è la soddisfazione più grande per tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Aver costruito una stagione di questo livello con risorse economiche così contenute è motivo di orgoglio per tutta Nettuno e dimostra che le idee, quando sono condivise, valgono molto più dei grandi budget.»

L’Amministrazione comunale rinnova infine il proprio ringraziamento a tutte le associazioni, agli artisti, agli uffici, alla Poseidon e ai cittadini che stanno contribuendo al successo di *Aestas Culturae*, una rassegna che, settimana dopo settimana, continua a fare del Forte Sangallo il principale punto di riferimento culturale dell’estate sul litorale.