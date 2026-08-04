Circolo Scherma Anzio, Cafarotti al ritiro della nazionale

​Un momento di lustro quello che sta vivendo il Circolo Scherma Anzio, alla notizia della convocazione di Lorenzo Cafarotti per il ritiro degli Azzurrini.

La Federazione ha selezionato lo spadista anziate per l’eccellenza mostrata in pedana, inserendo il suo nome nel ristretto elenco dei quindici cadetti d’élite individuati a livello nazionale dal Commissario Tecnico federale. Tale riconoscimento pone la società anziate ai vertici della scherma italiana, confermando l’elevato valore tecnico del proprio vivaio in vista della nuova stagione agonistica.

L’essere stato scelto per questo raduno di vertice rappresenta un traguardo di altissimo profilo che premia la qualità delle prestazioni offerte dall’atleta e la costanza nel ranking nazionale, che racchiude i successi degli ultimi due anni. Ricevere la chiamata per figurare tra il meglio che l’Italia ha da offrire è un onore riservato esclusivamente ai migliori talenti del paese, premiati per le loro capacità tecniche e la maturità agonistica dimostrata in ogni gara. Per il giovane spadista dell’Anzio Scherma, questa convocazione in azzurro costituisce la prova tangibile della sua appartenenza ai vertici delle classifiche di categoria, proiettandolo nuovamente verso pedane internazionali.

La partecipazione a questo evento esclusivo offrirà allo spadista la possibilità di confrontarsi con i coetanei più performanti della nazione, consolidando la propria scherma sotto la guida esperta dello staff federale.

Cafarotti attende dunque trepidamente la data dell’11 settembre, quando si recherà nel centro sportivo trentino di Folgaria per questo ambito ritiro di sei giorni.

I continui progressi di questo talentuoso atleta sono il frutto del meticoloso lavoro svolto quotidianamente in sala con la maestra Giorgia Fontana e il tecnico Gianmarco Ottaviani e dell’attenta preparazione atletica curata da Matteo Martella. La dirigenza del Circolo Scherma Anzio esprime immenso compiacimento per questo traguardo, dichiarandosi come sempre orgogliosa del proprio atleta e certa che tale esperienza darà un ulteriore impulso alla crescita di tutto il vivaio cittadino