Ospedale “Colombo” Velletri, al via lavori ammodernamento blocco operatorio. L’attività non si ferma

La ASL Roma 6 aggiorna i cittadini sui lavori in corso presso l’Ospedale “Paolo Colombo” di Velletri, dove il Blocco Operatorio è al centro di un importante intervento strategico. Non si tratta di una semplice ristrutturazione di routine, ma di un profondo e strutturale processo di riammodernamento. L’obiettivo è rinnovare gli spazi e le dotazioni tecnologiche per garantire standard di cura sempre più elevati e aumentare significativamente le performance della struttura.

Per velocizzare i tempi dei lavori e ridurre al minimo i disagi nel resto dell’anno, la Direzione ha scelto la pausa estiva del mese di agosto per concentrare gli interventi più impattanti.

Cosa cambia ad agosto:

Attività chirurgiche ordinarie: Saranno momentaneamente sospese nei vari reparti (compresa la ginecologia) per consentire l’operatività dei cantieri in totale sicurezza.

Emergenze e urgenze: L’attività chirurgica non si ferma per i casi critici. Verranno sempre garantite tutte le emergenze e urgenze indifferibili.

Nessuna variazione per il Punto Nascita e gli Ambulatori:

Punto Nascita pienamente operativo: L’attività ordinaria prosegue a pieno ritmo. Le future mamme potranno continuare a fare affidamento sul personale sanitario per accogliere i nuovi nati in un percorso protetto, sicuro e sereno.

Ambulatori Ostetrici: Nel mese di agosto tutte le visite e le attività ambulatoriali ostetriche si svolgeranno regolarmente, senza alcuna modifica agli orari o ai servizi.

L’Azienda Sanitaria ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante questo periodo di transizione, necessario per consegnare alla comunità un ospedale più moderno, efficiente e sicuro.