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Nettuno. Baseball, Aurigemma al Wtbl: “Grande evento giovanile a livello internazionale”

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Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, oggi ha partecipato a Nettuno al World Tournament Boys League (WTBL) di baseball: torneo internazionale giovanile Under 15, in svolgimento ad Anzio e Nettuno dal 29 luglio al 4 agosto, che riunisce oltre 300 giovani talenti e atleti provenienti da ogni parte del mondo.

La manifestazione rappresenta una vetrina internazionale unica per osservare da vicino le future promesse del baseball mondiale e promuovere, attraverso lo sport, valori di crescita, confronto e inclusione. Il WTBL è supportato ufficialmente dalla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), a conferma dell’importanza del progetto per il movimento giovanile.

Nettuno. Baseball, Aurigemma al Wtbl: "Grande evento giovanile a livello internazionale" 1“Partecipare a un evento come il WTBL significa riconoscere pienamente il ruolo dello sport nella formazione dei ragazzi – ha dichiarato Antonello Aurigemma -. Qui si incontrano culture diverse, si impara a misurarsi con sfide nuove e si consolida quel percorso educativo fatto di disciplina, rispetto delle regole e spirito di squadra. Per noi, il valore aggiunto è proprio questo: ogni torneo diventa un’occasione di crescita, sia sportiva che personale.”

 

Il presidente Aurigemma rivolge un augurio di buon torneo a tutti i partecipanti, agli allenatori e alle società organizzatrici, sottolineando l’importanza di iniziative che valorizzano i giovani e rafforzano i legami tra le comunità attraverso la pratica sportiva.

 

“Lo sport, a ogni livello, insegna valori indispensabili per i ragazzi, come impegno, sacrificio e rispetto, oltre a rappresentare un fondamentale momento di aggregazione e inclusione sociale, capace di abbattere barriere e distanze. Per la Regione, la promozione sportiva è una priorità: infatti lo scorso anno abbiamo stanziato 24 milioni per i voucher sport, arrivando a 47mila famiglie”. – ha concluso Aurigemma

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