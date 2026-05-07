Anzio, Marigliani: “nuovi interventi al liceo Picasso, garantiamo luoghi adeguati ai nostri studenti”

Dopo l’impasse durata un anno, che ha rallentato i lavori presso il Liceo Picasso di Anzio, studenti e docenti possono finalmente guardare con ottimismo al futuro del plesso – a dirlo è il consigliere di Città Metropolitana di Roma Capitale Massimiliano Marigliani in merito al sopralluogo effettuato l’ 8 aprile scorso proprio al Liceo Picasso – Sono infatti in dirittura d’arrivo gli interventi per la restituzione delle aule dell’ultimo piano e il completamento delle opere di impermeabilizzazione. Tra le novità più rilevanti, verrà finalmente realizzato un secondo ingresso attraverso un cancello decisamente più ampio e funzionale.

Esprimo grande soddisfazione per il dialogo costruttivo instaurato in questi mesi con il Dirigente Scolastico, la vicepreside Elisabetta Rocchetti, il corpo docente — che si è fatto portavoce dei disagi legati allo stato dell’edificio — gli uffici tecnici di Città Metropolitana e, non ultimo, con Daniele Parrucci, Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica di Città Metropolitana.

Si è consolidata una sinergia proficua, volta a fornire risposte concrete e puntuali alla cittadinanza. Lo scorso 8 aprile, insieme al Consigliere Parrucci ed al Dirigente Scolastico Mauro Scotto di Tella, ho effettuato un nuovo sopralluogo propedeutico all’avvio degli interventi necessari a restituire decoro, sicurezza e vivibilità a un luogo fondamentale per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi.

Sono orgoglioso di essere riuscito, in pochi mesi, a dare risposte per garantire un intervento tangibile per la mia città e per una categoria a cui guardo con profonda fiducia e speranza: i giovani.

Il Consigliere Comunale

di Forza Italia

Massimiliano Marigliani