Ostia, furti e rapine, 6 arresti della Polizia, 4 pusher “fiutati” da Nelly

Sei arresti on the road tracciano il bilancio dell’ultima settimana di controlli della Polizia di Stato sul litorale romano.

I reati contestati agli indagati, neutralizzati -nel corso di cinque distinti episodi- dagli agenti del X Distretto Lido di Roma e del Reparto Volanti, spaziano dal furto, alla rapina, allo spaccio.

Più grave, sotto il profilo della rubricazione del reato, l’episodio consumatosi in via Capo Passero.

Un uomo, armato di un coltello da cucina, aveva tentato di rapinare l’incasso di un supermercato della zona, desistendo dal suo intento solo a fronte della reazione dei commessi. Non pago del mancato “successo” del piano, ha poi tentato il colpo in un market vicino, conquistando un bottino di frutta.

Il suo disegno si è però infranto contro l’intervento rapido di una pattuglia delle Volanti, che lo ha intercettato con il coltello in mano. Dopo averlo disarmato e messo in sicurezza, gli agenti lo hanno accompagnato negli uffici del X Distretto per gli atti di rito, prima di associarlo in carcere.

Un altro episodio predatorio è stato ricostruito dagli investigatori del X Distretto in capo ad un uomo, romano classe ’80, resosi responsabile di un furto in una farmacia di Ostia Ponente.

Con una indagine lampo, i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’episodio ed a bloccare l’indagato non lontano dal luogo in cui si era consumato il furto.

Altre quattro persone, infine, dovranno rispondere dei reati previsti dalla normativa sugli stupefacenti.

Una giovane, notata da una volante mentre camminava per le vie del centro della cittadina balneare, vistasi osservata, ha provato a disfarsi di una busta che ha poi svelato un contenuto di 170 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, svolta con l’ausilio degli agenti del X Distretto e dell’unità cinofila, ha restituito un “tesoro” di 214 grammi di cocaina e 25 grammi di hashish, che sono stati posti sotto sequestro.

Sono state, invece, intercettate a bordo di due auto, in altrettanti distinti episodi, le ultime tre persone finite nel mirino della polizia.

Tracciato il loro itinerario sospetto, gli agenti, guidati dal fiuto del cane antidroga Nelly, hanno intimato lo stop ai rispettivi veicoli in via dei Romagnoli ed in corso Duca di Genova.

In entrambi i casi, sono state stanate e sequestrate dosi di cocaina, che, debitamente sequestrate, ne hanno sancito l’arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutte le persone sopra citate sono state arrestate e poste a disposizione della Magistratura che, successivamente, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.