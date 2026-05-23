Nettuno, un sabato tra cultura, solidarietà, musica e tecnologia

Sabato 23 maggio Nettuno ospiterà un ricco calendario di eventi dedicati alla cultura, alla musica, all’innovazione e all’impegno sociale.

-A Piazza Segneri (borgo medievale), Progetto FAZ3A e uso dell’archeologia. Iniziativa che si terrà dalle 17:00 alle 22:00. Durante la serata sarà presentata la campagna FAZ3A, un progetto di solidarietà concreta a sostegno del popolo palestinese, con gli interventi dei volontari.

Nel corso dell’iniziativa ci saranno:

🔸 Mostra fotografica

🔸 Relazione archeologica sulla distruzione del patrimonio storico palestinese

🔸 Assaggi di cucina palestinese

-Il Vintage Computer Festival Italia 2026, in programma presso l’Istituto Tecnico “Emanuela Loi”, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate alla storia dell’informatica. Per due giorni il pubblico potrà visitare aree espositive con computer storici, console e rarità tecnologiche che hanno segnato l’evoluzione digitale dagli anni Settanta in poi.

Il Festival proporrà anche incontri e conferenze con ospiti ed esperti del settore: Carlo Santagostino, Stefania Calcagno, la Fondazione 101 e Corrado Giustozzi.

-Sempre sabato 23 maggio, alle ore 19.30, il Sagrato del Santuario di Nostra Signora delle Grazie e di Santa Maria Goretti ospiterà *“Sinfonie Fuori Classe”*, il concerto dell’Orchestra e Coro “Ludovica e Leonardo Tulli” dell’Istituto Comprensivo Nettuno IV, promosso dall’Associazione Culturale Hangar nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Al Forte Sangallo cultura e solidarietà con la presentazione del libro *“Asante Sana, Mama”* di Laura Efrikian, in programma sabato 23 maggio alle ore 17.30 presso Forte Sangallo. Un incontro dedicato ai temi dell’impegno umanitario e dell’aiuto alle popolazioni del Kenya, da anni al centro dell’attività dell’attrice e scrittrice.