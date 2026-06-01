Tor San Lorenzo, i Carabinieri arrestano 34enne: in casa aveva hashish, marijuana, cocaina

ARDEA (RM) – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 34 anni, residente ad Ardea, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta in località Tor San Lorenzo, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio. I militari, avendo notato un insolito via vai nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno effettuato un accesso all’interno dell’immobile. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 61,5 grammi di hashish, 41 grammi di marijuana e 1,1 grammi di cocaina, tutte sostanze già suddivise in dosi. Sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 205 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Anzio, in attesa del successivo rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.