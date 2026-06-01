2 giugno, Nettuno celebra gli 80 anni del primo voto alle donne e della nascita della Repubblica Italiana

Il Sindaco di Nettuno Nicola Burrini e l’Amministrazione comunale tutta invitano i cittadini a partecipare alle Cerimonie organizzate per la Festa della Repubblica per domani 2 giugno.

Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo perchè quest’anno ricorre l’80esimo anniversario della scelta repubblicana che ha cambiato la nostra Storia.

Alle 9,30 è previsto il Raduno delle autorità civili e militari delle Associazioni combattentistiche a d’Arma presso il Forte Sangallo. Il corteo arriverà a piedi in piazza Cesare Battisti. Alle 10 si terrà la cerimonia istituzionale con la deposizione della corona al Monumento ai caduti. Vi aspettiamo



Ottant’anni fa, il 2 giugno 1946, le donne italiane parteciparono per la prima volta a una consultazione politica nazionale, contribuendo con il loro voto alla scelta della Repubblica e alla costruzione della democrazia italiana. Per celebrare questa importante ricorrenza, il Comune di Nettuno, con il patrocinio della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale, promuove una settimana di iniziative culturali, storiche e divulgative dedicate ai valori della partecipazione, della cittadinanza e della memoria democratica.

Il programma si aprirà con la mostra fotografica “Il seme della democrazia”, a cura dell’Associazione Cittainsieme, visitabile dal 1° al 7 giugno presso la Sala Consiliare.

Il 2 giugno, dalle 9 alle 16, presso la Corte del Forte Sangallo, l’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione Anzio Nettuno presenterà “Il mondo dei radioamatori”, iniziativa dedicata alla storia e al ruolo delle comunicazioni radio nella società e nelle emergenze.

Sempre il 2 giugno, alle 18 nella Sala Consiliare di Piazza Battisti, l’Associazione della Resistenza Culturale Baraonda proporrà “Le voci della Costituente”, un racconto dedicato alle donne e agli uomini che contribuirono alla stesura della Costituzione italiana.

Il 3 giugno, alle 18, la Sala Consiliare ospiterà nuovamente “Il seme della democrazia”, incontro di ricordi e testimonianze curato dall’Associazione Poeti Estinti per riflettere sul valore della partecipazione civica e della memoria collettiva.

Il 4 giugno, alle 16 presso la Sala dei Sigilli del Forte Sangallo, Sandro Mauro Cottarelli guiderà l’incontro “La Repubblica nell’era digitale”, dedicato alle trasformazioni della democrazia nell’epoca delle nuove tecnologie e della comunicazione digitale.

Il 5 giugno, alle 16 nella Sala dei Sigilli del Forte Sangallo, lo stesso relatore presenterà “AI per tutti”, appuntamento divulgativo dedicato alle opportunità e alle sfide dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Il 6 giugno si aprirà nuovamente con “Il mondo dei radioamatori”, dalle 9 alle 16 presso la Corte del Forte Sangallo. Alle 10, nella Sala Consiliare di Piazza Battisti, la Pro Loco Nettuno e il Gruppo Insigniti al Merito della Repubblica Italiana cureranno il “Cerimoniale di Stato e simboli della Repubblica”, approfondimento dedicato ai valori, ai simboli e alle istituzioni repubblicane.

La giornata si concluderà alle 21 nella Corte del Forte Sangallo con il concerto “Onde Sonore”, organizzato da Onda Quadra APS e presentato dal professor Andrea Marcellino, un momento musicale pensato per unire cultura, memoria e partecipazione.

Le celebrazioni termineranno il 7 giugno alle 10.30 presso la Biblioteca del Forte Sangallo con “La Repubblica sei tu”, workshop interattivo curato da Con_Tatto, rivolto ai cittadini e in particolare ai più giovani, per promuovere una riflessione attiva sul significato della cittadinanza democratica.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a tutti gli appuntamenti in programma.