Terzo-Darsena “Memorial Alceste Regolanti, le precisazioni dell’associazione Atlantis ODV

Precisazione in merito all’organizzazione della 54ª edizione del Terzo-Darsena “Memorial Alceste Regolanti”

In merito ad un articolo di stampa relativo all’edizine 2026 della storica traversata di Anzio, l’associazione Atlantis ODV desidera fare chiarezza su quanto riportato riguardo al proprio ruolo nella manifestazione.

L’espressione “esce di scena”, utilizzata nel testo, non rispecchia lo spirito né la realtà dei fatti. Dopo aver guidato con orgoglio, passione e successo le ultime due edizioni della gara, quest’anno l’associazione ha dovuto compiere una scelta di responsabilità. Per motivi strettamente personali e accademici del direttivo – che sarà impegnato nel cruciale traguardo della laurea proprio nel mese di luglio – Atlantis ODV ha deciso di non assumere la regia organizzativa di questa edizione, per garantire che l’evento avesse comunque la dedizione che merita.

Il passaggio del testimone alla neonata ASD Perseo è quindi frutto di una necessità temporanea e non di un abbandono del territorio o della storica manifestazione, a cui l’associazione resta profondamente legata.

Con l’occasione, Atlantis ODV ci tiene a ringraziare calorosamente tutti i partner, i volontari e, soprattutto, gli sponsor della scorsa edizione, il cui sostegno fondamentale ha permesso di mantenere viva e far crescere una delle gare in acque libere più antiche d’Italia.

L’associazione augura un buon lavoro alla nuova organizzazione e un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che scenderanno in acqua il prossimo 19 luglio”.

Il Presidente

Giuseppe Passa