All’IC Anzio IV – una giornata di Memoria e Legalità per il 34° anniversario della Strage di Capaci

Studenti, docenti e autorità insieme per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Proiezioni, testimonianze e la dimostrazione dell’Unità Cinofila hanno segnato l’evento del 22 maggio 2026

ANZIO – Una giornata intensa, dedicata al ricordo e all’impegno civile, ha coinvolto l’Istituto Comprensivo Anzio IV in occasione del 34° anniversario della Strage di Capaci. Il 22 maggio 2026, la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Falcone” ha ospitato la commemorazione in memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro che hanno perso la vita alle 17.58 di quel terribile 23 maggio 1992.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico prof. Vito Chiariello e del Sindaco dott. Aurelio Lo Fazio, la giornata di commemorazione si è aperta con la proiezione dei video realizzati all’interno del progetto di istituto “Ciak, studenti in azione”, a cura dei professori Angelica Carandente, Marina Romani, Luca Antonio Marino. I due cortometraggi, “I 100 passi” e “La guerra di Piero”, sono il frutto di un percorso didattico che ha visto gli studenti protagonisti sia nella fase ideativa che realizzativa. I docenti hanno illustrato l’iter e le varie fasi di sviluppo del progetto, mentre gli alunni hanno presentato i contenuti del video dedicato al tema della guerra.«Abbiamo scelto di affrontare il tema della guerra quest’anno, dato il periodo storico che stiamo vivendo – hanno spiegato i ragazzi – perché riteniamo che la guerra sia la massima espressione di illegalità, il momento in cui tutte le regole dell’umanità vengono sospese».

I ragazzi hanno voluto dedicare un pensiero a tutte le vittime della strage di Capaci: a Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni, a Vito Schifani e a Rocco Dicillo, valorosi uomini della scorta e al caposcorta Antonio Montinaro con la lettura di alcuni brevi passi delle loro storie, infine al nostro Giovanni Falcone, a cui la scuola è intitolata, con la poesia antimafia scritta dalla poetessa Alda Merini dal titolo “Per Giovanni”. Il messaggio della poesia è chiaro: la mafia è una forza distruttiva che nega i valori fondamentali dell’umanità, come l’esistenza, la cultura e la solidarietà e per questo va combattuta. La poesia è un invito a non dimenticare Giovanni Falcone e le altre vittime della mafia, e a continuare a lottare contro la criminalità organizzata.

La commemorazione è proseguita con la deposizione di una corona di fiori per Giovanni e la consueta Marcia della Legalità per le vie di Anzio Colonia, un appuntamento ormai irrinunciabile per la nostra comunità scolastica alla quale hanno partecipato, oltre agli alunni delle classi terze della scuola secondaria “Giovanni Falcone” accompagnati dai docenti, le Autorità e i genitori rappresentanti che hanno portato un omaggio floreale alla memoria delle vittime.

A conclusione del percorso annuale del progetto “Scuole sicure” della Polizia di Stato, gli alunni della classe 5A del plesso “Don Pino Puglisi” e le classi prime e seconde della scuola secondaria “Giovanni Falcone” hanno assistito a una dimostrazione operativa con la squadra cinofila e il reparto investigativo della Polizia di Stato. Un’occasione per osservare da vicino il lavoro delle unità cinofile e riflettere sul valore della legalità in modo concreto e coinvolgente.

Al termine della Commemorazione agli alunni è stato offerto un gradito gelato da @artedelgelatoanzio di Chiara e Alessandro Toppetta che ringraziamo per aver contribuito a creare un momento di gioia e condivisione tra i nostri ragazzi.

L’Istituto Comprensivo Anzio IV rivolge sentiti ringraziamenti alle Autorità intervenute: al Sindaco Aurelio Lo Fazio, all’Assessore all’Istruzione Alessandra Ciotti, al Presidente della Commissione Scuole Ciro Nutello, a Giovanni Del Giaccio e ai rappresentanti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e della Guardia Costiera. La loro presenza ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni alla scuola e l’importanza di educare le nuove generazioni alla cultura della legalità.

Un ringraziamento speciale va a tutto il personale della scuola che si è prodigato con affetto e dedizione per la buona riuscita dell’evento.

Una giornata per ricordare, capire e scegliere da che parte stare. E noi

#NoiStiamoConGIOVANNI ❤️