Zodiaco, arriva la bonifica. Saranno rimosse 40 tonnellate di rifiuti

“La prossima settimana, in seguito all’Ordinanza emessa dal Sindaco, daremo il via alla – bonifica in danno – per la rimozione delle circa 40 tonnellate di rifiuti, tra ingombranti, elettrodomestici e materassi, smaltiti illecitamente al quartiere Zodiaco di Lavinio Stazione. Allo stesso tempo, insieme alla Polizia Locale ed agli Operatori ecologici, siamo impegnati nel controllo del territorio e nel contrastare il fenomeno dello smaltimento in strada dei rifiuti, con diverse sanzioni elevate in questi ultimi giorni”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali della Città di Anzio, Gualtiero Di Carlo, impegnato nel coordinare tutta una serie di iniziative, finalizzate a riportare l’ordine sul territorio comunale che, nel settore dell’igiene urbana, dal prossimo 3 novembre, sarà gestito dalla società pubblica Ambiente Energia e Territorio Spa.

“A breve – prosegue l’Assessore Di Carlo – incontreremo nuovamente le associazioni sindacali degli operatori ecologici, l’Amministrazione Comunale tutta sta lavorando per voltare pagina e per cambiare definitivamente passo nel settore dei rifiuti e delle politiche ambientali”.