Anzio. Oggi martedì 12 alla rassegna il film: “The Father”

“Cosa succede intorno a noi quando ci dimentichiamo di noi stessi e di coloro che amiamo? Prova a raccontarlo

THE FATHER, il Film in programma oggi, MARTEDÌ 12 APRILE, al Cinema Multisala Moderno di Anzio, proposto dal Cineclub La dolce vita, agli orari 16,30 e 18,30. THE FATHER è l’esordio alla regia del drammaturgo francese Florian Zeller, tratto dalla sua omonima pièce teatrale. Anthony (Anthony Hopkins) è un pensionato di 81 anni che vive a Londra e rifiuta l’aiuto di una badante. La figlia Anne (Olivia Colman) desidera trasferirsi a Parigi con il suo nuovo compagno e questo fatto complica una situazione già tesa. Un mattino Anthony trova in casa uno sconosciuto, che dice di chiamarsi Paul (Rufus Sewell) e di vivere in quell’appartamento insieme con lui e con Anne. Quando la figlia arriva Anthony è ancor più confuso: la donna non somiglia ad Anne come lui la ricorda … La più interessante tra le analogie che uniscono il cinema alla memoria è poter ricostruire il tempo. Nei film come nei ricordi la realtà che appare è sempre frutto di una ricostruzione del passato. THE FATHER ha meritato due Premi Oscar: Miglior attore protagonista a Sir Anthony Hopkins e quella per la Miglior sceneggiatura non originale a Zeller e Hampton.