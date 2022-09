Rinviata al 1 ottobre la sfilata di beneficienza “AntiuModa III edizione”

A causa del maltempo di questi giorni, la manifestazione SFILATA ANTIUMODA III EDIZIONE, è stata posticipata a sabato 1 ottobre alle ore 20,00 sempre presso la Scalinata di Bad Pyrmont, in Piazza Giuseppe Polli ad Anzio.

“Il ricavato dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – sarà devoluto all’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) per la ristrutturazione della loro casa-sede che, dal 9 di ottobre p.v., ospiterà persone down provenienti da Tenerife (Spagna). L’associazione ha bisogno del vostro aiuto per ultimare i lavori”.

Il costo del biglietto è di € 10,00 ed è possibile acquistarlo presso la Pro Loco “Città di Anzio” o nelle boutique che aderiscono alla sfilata.