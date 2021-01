Terminati a Lavinio i lavori per il nuovo manto stradale

In questi giorni, a Lavinio, sono stati ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale lungo Via della Fonderia, Via Leonardo Da Vinci, lo Stradone S. Anastasio e Via Goldoni, che si aggiungono alle numerose opere portate a compimento, oltre ai cantieri aperti per la realizzazione delle nuove condotte delle acque bianche e dei nuovi marciapiedi lungo Viale Severiano e per il retsyling integrale di Via Paolini.

“Nei prossimi giorni, lungo le vie di collegamento oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria, – comunica il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – sarà realizzata la nuova segnaletica orizzontale, a tutela della sicurezza nella circolazione stradale”.