Anzio, il Natale porta un’ondata di ingiunzioni di pagamento Tasi del 2014

In questi giorni di festività natalizie sono in molti ad avere ricevuto l’ingiunzione di pagamento della TASI del 2014. La richiesta è stata recapitata ai cittadini per evitare che con la fine dell’anno, andasse in prescrizione dopo la scadenza dei 5 anni. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati – ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli. Ma sono in molti a contestare il pagamento dicendo di averlo già effettuato. Il dubbio è che con la fretta di esigere il tributo prima dello scadere della prescrizione, qualcosa possa essere sfuggito ai dovuti controlli e sono in molti a chiedersi come mai anche se nel 2014 fu tolta la Tasi, la Città di Anzio riuscì a mantenerla derogando quindi una normativa nazionale.