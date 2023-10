Pubblica insicurezza ad Anzio

Ennesimo episodio di violenza urbana ad Anzio. Nei giorni scorsi, infatti, all’altezza di via Praga, strada perpendicolare alla Nettunese, una signora che portava a spasso il suo quattrozampe, ha subìto un tentativo di scippo, volto ad appropriarsi di uno zainetto che la già menzionata indossava sulle spalle.

A causa della pronta reazione della vittima, per fortuna il tentativo non ha avuto l’esito sperato, e l’aggressore di cui si misconoscono i tratti somatici, si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Mente consiglio vivamente di prestare attenzione ai propri effetti personali e di evitare di mostrare oggetti di valore in pubblico, rivolgo un appello a chi deve garantire la sicurezza sul territorio, cercando, nonostante i fondi per la sicurezza siano sempre più risicati, di manifestare in maniera piu’ significativa la loro presenza.

Eduardo Saturno