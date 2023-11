Un potente getto di acqua fuoriesce dall’asfalto a lato della strada a Lido dei Pini in via Malvito vecchiarelli. Migliaia di litri di acqua potabile si stanno disperdendo da diverse ore. I residenti sperano in un intervento rapidi di Acqualatina.

Una rete idrica che è un colabrodo, i cui costi della enorme dispersione di acqua, la pagano i cittadini sulle bollette.