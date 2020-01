Tra le molteplici attività per il potenziamento delle competenze linguistiche alla Loi gli studenti si esercitano sfruttando le competenze linguistiche affiancate a quelle giuridiche. Infatti dal 13 al 17 gennaio l’Istituto ha partecipato ad IMUN ROMA 2020, la prestigiosa simulazione in lingua inglese dei processi diplomatici Onu, che ha visto competere quasi 4000 studenti. L’Italian Model United Nations è la simulazione ONU più grande d’Europa. Durante il model gli studenti si sono confrontati in lingua inglese con altri studenti provenienti da altre scuole. Ogni studente ha rappresentato un paese diverso e, utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite, ha discusso un tema che i veri ambasciatori portano all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno. Tantissimi sono stati i temi discussi: dall’eliminazione delle microplastiche negli oceani al terrorismo digitale, alla preservazione del patrimonio culturale durante le guerre. Alla fine della tre giorni di lavori, le risoluzioni adottate dalle diverse commissioni sono state votate in una grande plenary session, a cui hanno partecipano tutti gli studenti che hanno preso parte al model. E’in questa occasione che la nostra studentessa Sara Pittiglio della classe 4 A RIM ha vinto la menzione d’onore. Il prestigioso riconoscimento viene attribuito agli studenti che maggiormente si sono distinti per la puntualità della ricerca, per la capacità di creare consenso e per la validità degli atti giuridici prodotti. La studentessa ha riconfermato ancora una volta la solidità della propria formazione, essendosi già distinta in altri contesti di carattere nazionale.

Nel mese di marzo tre studenti del Corso Turistico e Rim si recheranno a New York per partecipare a una simulazione delle Nazioni Unite a New York, nella grande mela a due passi da Times Square, dove più di 3000 studenti provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento ogni anno per confrontare in lingua inglese le proprie idee e definire nuove strategie; una studentessa della 4 tur. andrà invece a Berkeley a San Francisco.

I docenti sono consapevoli che l’esposizione ad eventi in lingua migliora la performance degli studenti, per questo la docente S.Albani lo scorso 21 gennaio ha accolto l’invito di Facebook- Binario F e con una delegazione di studenti del nostro Istituto ha partecipato all’ incontro in Lingua Inglese presso l’Università Luiss di Roma con Nick Clegg, Vice-President Global Affairs and Communications di Facebook. L’intervento dal titolo “ The fight for the soul of the Internet” è stata l’occasione per approfondire tematiche legate alla regolamentazione di Internet e al ruolo delle piattaforme digitali nella società contemporanea e inoltre è stato utile a potenziare l’ascolto in lingua inglese.

L’Istituto da sempre considera competenza chiave per gli studenti l’acquisizione delle lingue straniere, il progetto “Madrelingua in classe” che si attua nei corsi Turistico e Rim ne è testimonianza, le stesse docenti madrelingua tengono poi i corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, prerequisito fondamentale per la prosecuzione degli studi universitari e per l’inserimento nel mondo del lavoro.