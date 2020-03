Aprilia, un 8 marzo all’insegna dell’impegno nel volontariato e dell’arte

Sarà un 8 marzo all’insegna del volontariato e dell’arte quello che caratterizzerà le manifestazioni organizzate dal Comune di Aprilia per celebrare quest’anno la Giornata Internazionale della Donna.

Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, infatti, in Sala Consiliare “Luigi Meddi”, l’Amministrazione comunale ha programmato un incontro dal tema “Il ruolo delle donne nel mondo del volontariato”, che vedrà la partecipazione del Vicesindaco Lanfranco Principi, dell’Assessora alle Politiche Sociali, Francesca Barbaliscia e dell’artista Giuliana Bocconcello, Presidente dell’Associazione Solidarte da anni impegnata in attività artistiche con le detenute. Nel corso del pomeriggio, interverranno numerose donne impegnate quotidianamente nel mondo del volontariato e nell’associazionismo cittadino. Ad ognuna di loro sarà consegnata una delle formelle artistiche, liberamente ispirate all’opera pittorica di Dandolo Bellini, realizzate dalle detenute della Casa Circondariale di Latina, raffiguranti la statua di San Michele Arcangelo, simbolo della Città. Al termine dell’evento, a tutte le donne presenti in sala, saranno consegnati dei segnalibri realizzati nell’ambito di alcuni laboratori presso l’Asilo Nido Comunale “Domenico D’Alessio”.

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, alle ore 17:30, invece, verrà inaugurata presso la Sala Manzù della Biblioteca comunale di Aprilia, la mostra collettiva di donne “Come le lumache quando piove” le cui opere rimarranno esposte fino all’11 marzo. L’allestimento della mostra sarà curato, congiuntamente alle artiste, dal maestro Antonio De Waure dell’associazione Arte Mediterranea. Nel pomeriggio di domenica 8 marzo, a partire dalle ore 18,00, il Sindaco Antonio Terra procederà alla consegna degli attestati di partecipazione e riconoscimenti alle artiste intervenute ed al maestro De Waure.

La mostra rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. La domenica pomeriggio l’apertura è prevista fino alle ore 20:00.

“Nel celebrare la Giornata internazionale della Donna – commenta l’Assessora Francesca Barbaliscia – quest’anno abbiamo voluto sottolineare l’apporto che le donne assicurano, anche sul nostro territorio, alla solidarietà e all’impegno civico, attraverso il volontariato, ma anche attraverso la ricerca della bellezza e l’arte. Il senso dei due appuntamenti in programma la prossima settimana è proprio quello di mettere in mostra il contributo fondamentale delle donne nella costruzione di un mondo più bello e più giusto, partendo proprio dal nostro vivace tessuto cittadino”.