Anzio, domenica il raduno regionale della “Federazione manifestazioni storiche del Lazio”

Villaggio, corteo in costume e la rievocazione del viaggio di Innocenzo XII

È in programma domenica 17 maggio ad Anzio il raduno regionale della “Federazione manifestazioni storiche del Lazio” che riunisce le realtà della regione che si occupano di mantenere vive le tradizioni e i costumi delle diverse località del territorio.

L’appuntamento prevede un grande corteo itinerante con la sfilata, per le vie del centro storico, delle delegazioni di figuranti in costume provenienti da tutte le città partecipanti. “Si tratta di un elemento spettacolare – spiegano gli organizzatori dell’Associazione Palio del mare Anzio Aps – grazie alla quantità e maestosità dei costumi e grazie alla partecipazione degli sbandieratori e tamburini, che con le loro maestrie, colorano le vie e inondano la città di musiche squillanti e ritmi incalzanti, creando spettacoli coinvolgente ed entusiasmanti per grandi e piccini”.

Saranno 20 le città rappresentate: Roccantica, Norma, Roma, Albano, Tivoli, Aquino, Anagni, Segni, Magliano Sabina, Anzio, Nettuno, Subiaco, Vallecorsa, Cori, Cave, Priverno, Marino, Sermoneta, Carpineto e Artena.

Come realtà ospitante il “Palio del mare” – che si propone di conservare la memoria storica della città – proporrà la tradizionale rievocazione del viaggio che Innocenzo XII compì nel 1697 per la posa della prima pietra del porto. Sono previsti tre momenti.

1) La realizzazione di un villaggio storico, composto dalla rappresentazione degli 11 quartieri della città nella loro identità di origine o attualizzata, con dimostrazioni di antichi mestieri, rivolte soprattutto ai bambini. Saranno presenti pescatori che fanno le reti, marinai che fanno i nodi alle cime, il vasaio al tornio, il maniscalco alla ferratura del cavallo, gli schermidori al duello, il ritrattista, il militare che insegna i comandi, animali di piccola taglia delle fattorie. ci sarà una piccola merenda per i bambini, che potranno ritirare nel quartiere della scuola, i loro diplomi di partecipazione all’evento.

2) La rappresentazione teatrale della presentazione dei progetti della costruzione del porto da parte degli architetti a papa Innocenzo XII e la successiva scelta del progetto con la contestuale benedizione della prima pietra. La scena avverrà nel luogo dov’è storicamente accaduta, sulla spiaggia della Riviera di Ponente e avrà per protagonisti: Papa Innocenzo XII scortato dalla guardie pontificie, il Principe Giovan Battista Pamphili e la sua consorte Violante Facchinetti, i Cardinali Benedetto Pamphili e Giambattista Costaguti, di stanza nelle omonime Ville, gli architetti autori dei progetti in lizza Domenico Fontana e Alessandro Zinaghi, la nobiltà dell’epoca, la rappresentanza dei pescatori che avevano salvato il Papa dal naufragio sulle nostre coste, il popolo accorso all’evento. Seguiranno tutti i figuranti delle delegazioni delle città ospitate.

3) Al rientro del corteo storico in Piazza Pia, tutte le delegazioni della Federazione si recheranno all’interno della Chiesa madre di Anzio, dedicata ai Ss Pio V e Antonio di Padova, per consegnare al Parroco il loro omaggio al Santo Patrono della città.

“Partecipando per la prima volta da sindaco al “Palio del mare” del 2025 – dice il primo cittadino di Anzio, Aurelio Lo Fazio – avevo anticipato che stavamo lavorando per ospitare la tappa regionale e ci siamo riusciti. Era un impegno assunto a fronte dell’importanza dell’attività che svolge la Federazione. Le manifestazioni che realizzate nelle rispettive realtà, infatti, ci ricordano come in ogni zona del Lazio da nord a sud, dai monti al mare, ci fossero realtà che ritroviamo sui libri di storia ma che rischiamo di “perdere” rincorrendo, purtroppo, il fascino dell’intelligenza artificiale. Rievocare gli accadimenti delle diverse città, ricordare quali sono le radici, riscoprire le tradizioni e consegnarle alle generazioni future è – a maggior ragione oggi – un impegno che la Federazione porta avanti in maniera ammirevole”.

Attesi i rappresentanti delle diverse città coinvolte, insieme ad altre autorità, la presidente della Confédération européenne des fêtes et manifestations historique Mireille Benedetti e il vicepresidente Johannes Faget, il presidente della Federazione regionale manifestazioni storiche del Lazio, Don Rodolfo Baldazzi.

Programma dell’evento:

ore 16,30 Apertura villaggio storico Anzio

ore 17,30 Apertura Raduno 2026 – Saluto del sindaco, che scoprirà il vessillo 2026

ore 18,00 Arrivo corteo Papa Innocenzo XII – Saluto del Papa al popolo

ore 18,30 Partenza grande corteo riunito con tutte le città

ore 19,00 Rievocazione storica sulla spiaggia di Ponente

a seguire Ripartenza del corteo verso il porto

Rientro in Piazza Pia

Omaggio delle città a Sant’Antonio

Saluti delle Autorità

Passaggio del testimone dalla città di Anagni alla città di Anzio

Preghiera e benedizione