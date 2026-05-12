Rugby, Anzio sconfitto dalla Ternana. Domenica il match contro l’Arnold Ciampino

Dopo un primo tempo all’insegna del grande equilibrio, il Rugby Anzio Club per la terza volta nella stagione cede alla Ternana. La formazione umbra, già incontrata nel girone preliminare, vince anche nel match di ritorno della fase promozione del campionato di serie C per 36 a 27, sfruttando meglio le occasioni avute. Nella prima frazione l’Anzio giocava bene e andava al riposo in vantaggio, poi due mete a stretto giro in apertura di ripresa lanciavano gli ospiti verso il successo che li consolida al quinto posto della classifica, mentre per i biancazzurri arriva se non altro il punto di bonus offensivo in virtù delle quattro mete siglate.

Gli altri risultati della giornata hanno visto le Fiamme Oro mantenere l’imbattibilità sconfiggendo in trasferta L’Aquila per 29 a 23. L’Avezzano ha travolto l’Arnold Ciampino, prossimo avversario della RAC, per 59 a 24, mentre l’Abruzzo Rugby ha avuto la meglio sulla Nuova Rugby Roma per 38 a 34. In virtù di questi risultati Fiamme Oro sempre primi a punteggio pieno a 55, seguono Abruzzo Rugby a 42, L’Aquila a 36, Nuova Rugby Roma a 31, Ternana a 28, Avezzano a 14, Anzio a 13 e Ciampino a 11.

Prossimo incontro per l’Anzio quello di domenica 17 maggio, in trasferta contro l’Arnold Ciampino con inizio alle 15,30. Sarà il match valido per la terzultima giornata di campionato, a cui faranno seguito quello in trasferta ad Avezzano e quello conclusivo del 31 maggio contro le Fiamme Oro in casa.