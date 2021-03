Ancora una volta Nettuno e la spiaggia di Cretarossa vengono scelte come location per lungometraggi. In questi giorni infatti Edoardo Leo sta girando alcune scene del suo nuovo film a Scacciapensieri, complici le belle giornate di sole e la spiaggia semideserta a causa della zona rossa, dopo aver effettuato riprese la scorsa settimana anche ad Anzio. Nota dolente la mancanza totale di manutenzione del verde che fa incassare all’amministrazione decisamente una brutta figura, tra palme rinseccolite ed erba alta quasi un metro. A largo De Franceschi infatti, l’erba è cresciuta a dismisura, come si vede dalle foto. Da mesi non viene tagliata nonostante la piazzetta che offre uno dei pochi belvedere della città sia frequentata quotidianamente da tante persone che vanno in spiaggia per fare attività motoria o una semplice passeggiata.