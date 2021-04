Sarà aperto domani il sottovia ferroviario di Casello 45, il sindaco Coppola: mai smesso di lavorare per i cittadini

Sarà aperto domani il sottovia ferroviario di Casello 45. Un’opera attesa da anni dai residenti del quartiere di Sandalo che finalmente vedrà la luce. “Sono contento di poter dare questa notizia – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – sappiamo le difficoltà che hanno dovuto affrontare i cittadini di Sandalo. È stato un percorso lungo e travagliato, ma siamo riusciti a portarlo a termine. Questa amministrazione non ha mai smesso di lavorare per i cittadini e di occuparsi di questo progetto che ha avuto numerosi stop, mentre altri pensavano solamente a parlare e a fare polemica, non sapendo nemmeno dove fosse ubicato Casello 45. Ringrazio Città Metropolitana, Rfi e la Regione per il lavoro svolto, ma soprattutto il Sindaco di Aprilia Antonio Terra e l’assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso che si spesi in prima linea insieme a noi affinché questo giorno dell’inaugurazione arrivasse il prima possibile. Abbiamo dovuto attendere più del dovuto, ma quel