Oggi Roma-Lazio: probabili formazioni

Derby della Capitale in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la Roma sfida la Lazio – alle 12 in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico nella 37esima giornata, la penultima di campionato. I giallorossi arrivano alla sfida con l’entusiasmo della rimonta di Parma, dove la squadra di Gasperini è riuscita a battere i ducali 3-2 in pieno recupero e ad agganciare il quarto posto occupato dal Milan.

Quella di Sarri invece, dopo aver perso nell’ultimo turno contro l’Inter all’Olimpico per 3-0, è stata battuta, proprio dai nerazzurri di Chivu, anche nella finale di Coppa Italia, terminata 0-2 per i meneghini

Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, L. Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri