Incidente sulla Pontina, le vittime sono Simone Lauretti e Alessandro Buglione



Incidente mortale ieri mattina al chilometro 71,4 della strada statale Pontina, sul cavalcavia di via Picasso, nel tratto che attraversa il comune di Latina. È qui che, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, un furgone si è scontrato con un suv, con entrambi i mezzi che, in seguito allo scontro, sono finiti contro il guard-rail che costeggia la strada. Le vittime sono Simone Lauretti, un giovane papà di Terracina, e Alessandro Buglione di Doganella di Ninfa, aveva 30 anni.

L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Il suv ha carambolato sulla strada urtando la parte anteriore destra del furgone. Uno scontro che non ha lasciato scampo alle due vittime, morte sul colpo. Entrambi i mezzi sono poi finiti contro il guard rail.

I corpi dei due uomini, estratti dalle lamiere, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre un esame autoptico nei prossimi giorni.

Alle famiglie delle vittime giungano le Condoglianze della nostra redazione