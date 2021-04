Aprilia. Ecocentro, chiusura per Festa del 1°Maggio. Da lunedì, via ad orario sperimentale prolungato

Il Comune di Aprilia comunica che, in occasione della festività dei lavoratori 2021, l’Ecocentro rimarrà chiuso sia nella giornata di sabato 01 maggio che di domenica 02 maggio.

Nelle medesime giornate, non sarà effettuato il servizio di raccolta degli sfalci presso il parcheggio di Viale Europa.

L’apertura domenicale verrà effettuata, invece, nella giornata del 09 maggio 2021, dalle 08:30 alle 13:30.

A partire dalla giornata del 03 maggio 2021, inoltre, per venire incontro all’esigenza spesso manifestata dai cittadini di prolungare l’apertura della struttura di via Portogallo, l’Amministrazione Comunale, di intesa con la Progetto Ambiente Spa, ha predisposto un orario sperimentale, che resterà in vigore fino al 30 giugno 2021 e sarà così articolato:

Lunedì dalle 8:30 alle 16:00

Martedì dalle 8:30 alle 16:00

Mercoledì CHIUSO

Giovedì dalle 8:30 alle 16:00

Venerdì dalle 8:30 alle 16:00

Sabato dalle 8:30 alle 16:00

L’orario della apertura domenicale rimarrà invariato (dalle 8:30 alle 13:30).