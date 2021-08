“Il litorale senza voce” il video documentario che porta alla luce la degradante situazione lavorativa di molti giovani sul litorale romano

Pubblichiamo questo interessante video-documentario di MDADS & EM TY che mette in luce uno spaccato di vita reale del litorale romano: Quello del lavoro nero. Tra i tanti aspetti di degrado ed illegalità che lo caratterizzano.

Certo non vogliamo generalizzare o accusare l’intera categoria dei gestori di bar e ristoranti, sono tanti quelli onesti e coscienziosi che tutti i giorni lottano per farcela a sbarcare il lunario.

Ma una così diffusa pratica in un settore strategico come quello del turismo che in estate vede impegnati migliaia di lavoratori stagionali non può lasciare indifferenti.

Questo breve documentario amatoriale vuole portare alla luce la degradante situazione lavorativa che affligge moltissimi giovani lungo le località turistiche del nostro litorale.